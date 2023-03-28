Повышение порога займов ФРП до 200 млн рублей повысит их привлекательность

Наблюдательным советом Фонда развития промышленности принято решение об увеличении максимальной суммы займа с 100 млн до 200 млн рублей по федеральным программам совместного финансирования проектов с региональными фондами развития промышленности (РФРП).

Заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Марсель Курбанов прокомментировал изменения в условиях программ совместных займов региональных фондов и ФРП: «С 2016 года ИВФ наделен функцией и полномочиями регионального фонда развития промышленности в Татарстане. Всего с начала 2016 года совместно с федеральным Фондом развития промышленности профинансировано инвестиционных проектов на общую сумму 644 млн рублей, в том числе от татарстанского РФРП — 193 млн рублей».

В настоящее время региональный ФРП предоставляет совместные займы по четырем программам: «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» и «Проекты лесной промышленности». До настоящего времени максимальная сумма займа, выдаваемого по совместным программам ФРП, была ограничена 100 млн рублей. По всем программам действуют льготные ставки от 1% до 3 %.



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— Еще одно преимущество совместных займов ФРП помимо низкой процентной ставки заключается в том, что средства займа предоставляются на срок до 5 лет и в первые 3 года заемщик выплачивает только проценты по займу (при этом проценты оплачиваются ежеквартально, а не ежемесячно), а погашение «тела» займа начинается только с четвертого года его использования, когда компания-заемщик выйдет на проектную мощность, — добавил Курбанов.

Увеличение максимальной суммы займа по совместным программам до 200 млн рублей позволит существенно увеличить круг предприятий, которые могут обратиться в региональный ФРП в лице ИВФ РТ.

Кроме того, в конце 2022 года были внесены изменения в условия предоставления займов. Если ранее одним из условий получения займа было софинансирование со стороны инициатора до 50% от стоимости проекта, то начиная с ноября 2022 года инициатору достаточно самостоятельно привлечь только 20% от стоимости инвестиционного проекта.

— Все изменения в условия программ Фонда развития промышленности несомненно повысят привлекательность займов и станут стимулом в реализации инвестиционных проектов для предприятий республики, — добавил спикер.

Луиза Игнатьева