Татарстан замкнул топ-10 по среднему размеру микрозайма в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В феврале 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 8 585 рублей. По этому показателю республика заняла 10-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров по объемам выданных «займов до зарплаты», следует из данных Национального бюро кредитных историй .

На первой строчке Ставропольский край, где средний размер микрозайма в конце зимы составил 11 467 рублей, увеличившись по сравнению с январем на 10,4%. В топ-3 также попали Москва (10 473 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (9 979 рублей).

В десятке лидеров по итогам февраля также Санкт-Петербург (9 691 рубль), Ростовская (9 530 рублей), Московская (9 193 рубля), Новосибирская (9 116 рублей) и Волгоградская области (8 971 рубль), а также Краснодарский край (8 710 рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По сравнению с январем средний размер микрозайма в Татарстане в феврале сократился на 5,2%. В начале года он составлял 9 053 рубля.

В целом, по данным 3 000 микрофинансовых институтов, сведения от которых обрабатывает НБКИ, в феврале 2023 года средний размер микрозайма составил 8,81 тысячи рублей. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце.

Гендиректор компании МФК «Честное слово» Андрей Петков рассказывал, что средняя величина займов «до зарплаты» по итогам 2022 года достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов — 23,8 тысячи рублей. Квартальная динамика обращений россиян по большей части показала увеличение спроса на микрозаймы.



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Татьяна Демина