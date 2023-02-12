Средняя величина займов «до зарплаты» в России превысила 11 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Гендиректор компании МФК «Честное слово» Андрей Петков рассказал, что средняя величина займов «до зарплаты» по итогам 2022 года достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов — 23,8 тысячи рулей.



Так, по данным МФК, средний чек по первым займам по итогам 2022 года вырос на 5%, а по вторым — на 7,8%.

Квартальная динамика обращений россиян по большей части показала увеличение спроса на микрозаймы. За первые три месяца 2022 года заявки подавались на 26% чаще, чем в предыдущий отчетный период.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во втором квартале наблюдался небольшой спад — на 9%. В третьем и четвертом кварталах число обращений вновь показало рост: на 17% и 20% соответственно (от прошлых кварталов), рассказал Петков "РИА Новости".

Самой популярной целью для займов стало «лечение» — в 13% россияне указывали ее. «Другое» выбрали 12%, «текущие расходы» и «покупка подарка» — по 10%. В топ-запросов вошли «ремонт жилья», «ремонт машины» и «погашение другого кредита/займа» (по 7%).

— С большой вероятностью тройка лидеров распределилась таким образом, поскольку заемщики считают, что их ответ может повлиять на решение кредитора, поэтому указывают социально одобряемые варианты, — заключил Петков.

Жители России в 2022 году взяли кредитов на сумму более 27 триллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 10%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова