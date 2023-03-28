АО «Казметрострой» увеличило стоимость чистых активов за год на полмиллиарда рублей

Стоимость чистых активов «Казметростроя» по итогам прошлого года составила 2,1 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

Годом ранее чистые активы компании оценивались в 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год стоимость активов увеличилась на 544 млн рублей.

«Казметрострой» был образован 17 марта 1997 года. Предприятие строило метрополитен в Казани. Как отмечает компания на своем сайте, за годы своего существования она реализовала проекты на 50 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало о споре между «Казметростроем» и «Татинвестстроем». Разногласия возникли по поводу строительства подземного комплекса в районе Казанского зооботсада. Подробности можно прочитать в большом материале.

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Айрат Назипов