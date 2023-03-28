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АО «Казметрострой» увеличило стоимость чистых активов за год на полмиллиарда рублей

13:52, 28.03.2023
АО «Казметрострой» увеличило стоимость чистых активов за год на полмиллиарда рублей
Фото: tatarstan.ru

Стоимость чистых активов «Казметростроя» по итогам прошлого года составила 2,1 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

Годом ранее чистые активы компании оценивались в 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год стоимость активов увеличилась на 544 млн рублей.

«Казметрострой» был образован 17 марта 1997 года. Предприятие строило метрополитен в Казани. Как отмечает компания на своем сайте, за годы своего существования она реализовала проекты на 50 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало о споре между «Казметростроем» и «Татинвестстроем». Разногласия возникли по поводу строительства подземного комплекса в районе Казанского зооботсада. Подробности можно прочитать в большом материале.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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