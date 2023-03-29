На строительство четырех образовательных объектов в Татарстане выделят 104 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят более 104 млн рублей на строительство двух образовательных объектов и еще двух спортивных залов для сельских школ на территории республики. Полный перечень работ по их возведению, включая подсоединение к инженерным сетям и благоустройство территории, необходимо выполнить до 30 ноября текущего года.

В список объектов, которые должны будут появиться уже этой осенью, вошли:

Спортивный зал МБОУ «Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3» Ютазинского района, пгт Уруссу;

Спортивный зал МБОУ «Ютазинская средняя общеобразовательная школа» Ютазинского района, село Ютаза;

Детский сад на 340 мест в Казани, жилой комплекс «Светлая долина»;

Многофункциональный центр с начальной школой на 14 мест и с детсадом на 15 мест в деревне Алан Балтасинского района.

Для каждого из объектов подрядчику предстоит провести сети электро- и водоснабжения, а также канализации. Кроме того, ему необходимо будет возвести ограждение, а вместе с этим и озеленить территорию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в этом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023 году планируется обновить восемь детских садов и 42 школы.

Кроме того, по словам Айзатуллина, в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки, в двух — спортзалы. Помимо этого, в звене среднего профессионального образования обновят девять ресурсных центров и четыре общежития. В ряде объектов ремонтные работы уже стартовали, подчеркнул министр.

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Максим Кокунин