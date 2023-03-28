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В Минэкономразвития России пообещали максимально сдерживать энерготарифы

12:03, 28.03.2023
В Минэкономразвития России пообещали максимально сдерживать энерготарифы
Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает необходимым максимально сдерживать энерготарифы. Об этом он сказал на коллегии Минэнерго.

— В ближайшие годы конкуренция увеличится, в том числе ценовая. Внутри страны придется постоянно работать с издержками. Не сможем пройти мимо энерготарифов. Будут задачи поставлены максимального сдерживания энерготарифов, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, что Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Письмо с инициативой ведомство направило в правительство страны. Согласно плану Минстроя, с 2025 года должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.

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Айрат Назипов
Экономика

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