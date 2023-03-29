Травматолог дал рекомендации по бегу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Зачастую бег вместо пользы может принести вред организму, поэтому перед началом тренировок стоит проконсультироваться с терапевтом. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

Бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), а нагружать организм постепенно, сообщил Шелепов. Кроме того, стоит отказаться от беговых дорожек и разминаться перед тренировкой, передает Daily Moscow.

Травматолог также объяснил, что во время бега необходимо следить за частотой пульса и не перегружать организм. Могут заболеть суставы, поэтому нужно давать себе адекватные физические нагрузки.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, травматолог-ортопед Данил Бактышев объяснил, как правильно падать в гололед. Чтобы снизить шансы перелома руки, нужно падать на обе руки, причем перемещая нагрузку на ладонь.

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Елизавета Пуншева