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Травматолог объяснил, как правильно падать в гололед

03:30, 24.12.2022
Травматолог объяснил, как правильно падать в гололед
Фото: realnoevremya.ru

Чтобы снизить шансы перелома руки, нужно падать на обе руки, причем перемещая нагрузку на ладонь. Травматолог-ортопед Данил Бактышев объяснил, как правильно падать в гололед, сообщает DailyMoscow.

Кроме того, руки во время падения должны быть согнуты в локте. Угол же между предплечьем и землей, по словам Бактышева, должен составлять не менее 90 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане 23 декабря синоптики предупреждают о сильной гололедице и снежной каше на дорогах. Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. При метели видимость ухудшится до 1 000 метров.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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