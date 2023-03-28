СИБУР завершил модернизацию заводских столовых на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Чисто, красиво, уютно»



На заводе бутиловых каучуков «Нижнекамскнефтехима» произошло долгожданное событие. На месте бывшей тесной заводской столовой после масштабной реконструкции открылся настоящий корпоративный ресторан. Посмотреть на новый интерьер, попробовать обновленные блюда и просто насладиться уютной атмосферой вереницей потянулись сотрудники предприятия.



Для удобства работников при входе в столовую открыли раздевалку, где каждый мог снять верхнюю одежду и оставить СИЗы. Рядом установили раковины для мытья рук.



Аппаратчик завода БК «Нижнекамскнефтехима» Елена Сергеева призналась, что последние годы вынуждена была приносить еду из дома. На 12-часовой рабочий день приходилось брать сразу по нескольку контейнеров. Сейчас такой необходимости не будет — в новой столовой не только вкусно, но и недорого. К тому же появилось лечебно-профилактическое меню, упор сделан на полезное питание, а средний чек при этом остался прежним — около 180 рублей.



— Обновленная столовая просто шикарная. Мне все очень нравится. Чисто, красиво, уютно. Меню разнообразное. Дома не всегда можно приготовить такое количество блюд. А здесь на выбор представлено несколько видов супов, гарниров, мяса, рыбы, салаты, — не скрывая эмоций, говорит Елена.



«Созданы идеальные условия для работы на кухне»



Не нарадуются изменениям и работники столовой. Во время ремонта здесь полностью обновили оборудование, посуду и мебель. Установили тепловой шкаф для хранения готовых блюд, а также поддержания их оптимальной температуры. Кроме того, поварам больше не нужно самим чистить овощи и разделывать мясо или рыбу. Все заготовки производят в специальных цехах вне периметра предприятия.



— Сейчас созданы идеальные условия для работы на кухне. Все автоматизировано. Девочки счастливы! Думаю, что и нашим гостям здесь тоже понравится. Мы можем предложить посетителям широкий ассортимент блюд, — говорит Альфира Юмагулова, заведующая столовой завода БК «Нижнекамскнефтехима».



Открытием обновленной столовой на заводе БК СИБУР полностью усовершенствовал систему питания в рамках программы улучшения условий труда сотрудников «Нижнекамскнефтехима» — капитально отремонтированы семь пунктов питания. Их укрупнили, увеличили зону рассадки обедающих и пропускную способность.



Обслуживанием корпоративных ресторанов занялась татарстанская компания «Бахетле».



— Сегодня мы открыли столовую №4. Это венец нашей модернизации. Повара довольны. В помещении красиво, модно, стильно. После ремонта в столовых выросло число посадочных мест и пропускная способность. К примеру, эта столовая может принять до 600 человек в течение рабочего дня. Стоит отметить, что меню разработано с участием диетологов. Ежедневно представлены восемь видов горячих блюд, шесть холодных, три вида супа, четыре гарнира. Всего в базе 450 блюд на две недели, — отмечает руководитель корпоративного питания «Бахетлефуд» Сергей Леонов.



По его словам, более 50% составили блюда здорового питания. Для всех сотрудников, которые питаются за свой счет, скидка на меню — 15%, но на полезные блюда скидка 30%. Кроме того, работают бесплатные салат-бары из свежих овощей. Они представляют собой несколько позиций меню — можно накладывать столько, сколько хочешь. Плюс ко всему можно выбрать полезный детокс-напиток.



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— Приятно удивил интерьер столовой. Столовая больше напоминает кафе или ресторан. Вкусные блюда. Я сегодня обедал супом, гороховым пюре, мясной котлетой, салатом из свежих овощей. Также взял попробовать напиток без содержания сахара. Мне все очень понравилось, — говорит Линар Нагуманов, инженер завода БК «Нижнекамскнефтехима».



— Главное, что питание здоровое и сытное, — соглашается его коллега.



В этот же день во время торжественного открытия модернизированной столовой для сотрудников завода БК «Нижнекамскнефтехима» прошел мастер-класс по приготовлению национального блюда кыстыбый. После чего каждый пришедший на обед сотрудник предприятия мог попробовать только что испеченную лепешку с грибной или шпинатной начинкой.



Лилия Егорова, фото предоствалено ПАО «Нижнекамскнефтехим»