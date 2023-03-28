Участников СВО планируют подключить к проведению «Разговоров о важном»

Содержание уроков «Разговоры о важном» будет проанализировано и обновлено к следующему учебному году, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он добавил, что к проведению уроков планируется привлекать и участников СВО.



— Думаю, что в перспективе, когда мы будем по календарю «Разговоров о важном» подходить к таким датам, как День Героев Отечества, День Неизвестного солдата, годовщина присоединения новых регионов к РФ, то, конечно, участники СВО будут теми людьми, которые обратятся к школьникам, — отметил Новиков.

По итогам первого учебного года, когда была введена программа «Разговоров о важном», будет сделан анализ ее работы, чтобы обновить ее к следующему учебному году. Также будут подведены промежуточные итоги ее реализации в школах, сообщил он ТАСС.

— Задача в том, чтобы первый опыт, про который можно сказать, что блин совсем не комом, сделать в новом сезоне еще более структурированным и удобным для учителей и школьников, — объяснил Новиков.

Фото: realnoevremya.ru

Он также рассказал, что формат программы задуман как гибкая часть школьной программы, которая будет адаптироваться в зависимости от учебных условий.

— Жизнь меняется, возникают новые темы, вызовы, угрозы, возможности, о которых со школьниками надо разговаривать на их языке, — подчеркнул Новиков.



«Разговоры о важном» — это учебный предмет в России, который ввели в прошлом году. С 5 сентября 2022 года соответствующий урок проходит первым по понедельникам после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час.

Министерство просвещения РФ в феврале приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей.

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Илина Хакимова