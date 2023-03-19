Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом заявляет береговая охрана Японии.
Сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями.
Дальность полета ракеты составила около 800 километров с максимальной высотой 50 километров.
На этой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она пролетела около 70 минут и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны.
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