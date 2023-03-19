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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

09:33, 19.03.2023
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: flickr.com

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом заявляет береговая охрана Японии.

Сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями.

Дальность полета ракеты составила около 800 километров с максимальной высотой 50 километров.

Фото: pxhere.com

На этой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она пролетела около 70 минут и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны.

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Айрат Назипов
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