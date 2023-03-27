Жительница Казани лишилась Porshe за неуплату 80 тысяч рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У 32-летней жительницы Казани из-за неуплаты долга в размере 80 тысяч рублей изъяли автомобиль Porsche Macan, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.



Судебный пристав ОСП№2 по Советскому району Казани неоднократно уведомлял должницу об исполнительном производстве, но она его игнорировала и не погашала долг. Пристав перешел к принудительным мерам.

Иномарку женщины сотрудники службы обнаружили в Ново-Савиновском районе, она находилась на муниципальной парковке без оплаты. Чтобы побудить владелицу к оплате, пристав арестовал автомобиль и поместил его на спецстоянку. Вернуть его жительница Казани сможет только в случае полного погашения задолженности.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Недавно судебные приставы Казани арестовали Volkswagen Polo у мужчины, накопившего 178 административных штрафов на общую сумму в 100 тысяч рублей. Должник пришел в отделение за квитанцией для погашения долга уже на следующий день. Однако теперь, кроме долга, ему придется оплатить исполнительский сбор в размере 170 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко