У казанца арестовали автомобиль за 178 штрафов ГИБДД на 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Судебные приставы Казани арестовали Volkswagen Polo у мужчины, накопившего 178 административных штрафов на общую сумму в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Приставы в ходе вечернего рейда застали должника дома, автомобиль был припаркован у подъезда. Приставы арестовали иномарку в связи с неуплатой задолженности в добровольный срок и предупредили казанца о последующей принудительной реализации.

Должник пришел в отделение за квитанцией для погашения долга уже на следующий день. Однако теперь, кроме долга, ему придется оплатить исполнительский сбор в размере 170 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В феврале жительница Казани привязала двух тибетских мастифов к колесам своего автомобиля Skoda Yeti, который судебные приставы собирались изъять за неуплату многочисленных долгов в общей сложности на 1,9 млн рублей.

По данным на 14 марта, судебные приставы в Татарстане с начала 2023 года арестовали у должников по налогам имущество на 99 млн рублей. С начала года арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей.



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Маргарита Головатенко