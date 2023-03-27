В Зеленодольском районе Татарстана до августа построят водозащитную дамбу

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил подготовить все необходимое к строительству водозащитной дамбы в Татарском Танаево. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Строительство водозащитного сооружения начнется в этом году. На его постройку уйдет порядка 90 миллионов рублей. Длина дамбы составит 3 километра, а ширина — 12—14 метров. Работы необходимо завершить до 1 августа.

— Полувековую историю подтоплений оставим в 2023 году. Поручаю подготовить все необходимое для начала работ, контроль буду вести лично, — сказал Афанасьев.

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru (архив)

Ежегодно с наступлением весны река Кубня наполняется талыми водами и выходит из берегов. Подтопленными остаются и хозяйские постройки. Накануне был зафиксирован пик подъема воды — 5,30 метра. Из-за специфического рельефа местности единственным выходом избежать разлива Кубни оставалось строительство дамбы.

Отметим, что в Татарстане на предотвращение последствий паводков потратили 1,2 млрд рублей. В республике подготовлены 158 пунктов для временного размещения вместимостью 41,7 тысячи человек.

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Айрат Назипов