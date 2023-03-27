66% казанцев начинают рабочий день с планирования

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

66% казанцев предпочитают приступать к исполнению своих должностных обязанностей сразу после начала рабочего дня, не откладывая их в долгий ящик. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

Столько же респондентов для начала предпочитают составить план на день и лишь после переходят к выполнению профессиональных задач. Опять же 66% жителей столицы Татарстана используют утренние часы для общения с коллегами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще аналитики выяснили, что 38% казанцев утром предпочитают заниматься спортом, общаться с друзьями, смотреть сериалы, сидеть в соцсетях и читать новости. 46% респондентов признались, что начало дня для них — это прекрасная возможность побыть наедине с самим собой.

16 марта в результате исследования сервиса «Авито Работа» стало известно, что четверо из 10 жителей ПФО на работе чувствуют себя как дома. Также 69% респондентов заявили, что на своем рабочем месте хранят посуду. Столько же рассказали, что приносят на работу вторую обувь, в основном домашние тапочки.

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Антон Гаврилов