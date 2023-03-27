Дмитрий Песков назвал оправданным требование компенсации за подрыв «Северных потоков»

Кремль считает оправданным предъявление Россией требований о компенсации за подрыв «Северных потоков» после установления виновных. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Если речь идет о саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа, террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет оправданно, — передает его слова RT.

Такое требование озвучил и глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Он считает, что Россия «со временем» может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов «Северный поток», пишет «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

Отметим, что голосование в Совбезе ООН по резолюции России с призывом создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках» пройдет сегодня, 27 марта. Соавтором резолюции стал Китай.

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Айрат Назипов