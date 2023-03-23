СБ ООН проголосует по резолюции о расследовании диверсии на «Северных потоках» 27 марта

Голосование в Совбезе ООН по резолюции России с призывом создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках» пройдет 27 марта. Об этом пишет RT со ссылкой постоянное представительство России при ООН.

Соавтором резолюции стал Китай. Западные делегации демонстративно не включались в работу.

Заседание СБ ООН начнется в понедельник в 22:00 по московскому времени.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооруженных сил Украины.

Он считает, что американского президента заставили тревожиться неудачи Украины на поле боя. Они могли сказаться на дальнейшее финансирование конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией.



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Айрат Назипов