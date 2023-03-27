Меньше половины татарстанцев оценивают свое здоровье как «хорошее»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Состояние своего здоровья как «хорошее» оценивают 47% жителей Татарстана в возрасте 15 лет и старше. Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения, проведенного Росстатом в 2022 году.

Как «удовлетворительное» состояние здоровье оценили 40,9% татарстанцев, а как «плохое» — 5,4%. «Очень плохим» считают его 0,4% жителей республики, а «очень хорошим» — 6,3%.

Среди регионов Приволжского федерального округа наибольшая доля лиц в возрасте 15 лет и старше, оценивающих состояние своего здоровье как «очень хорошее», в Мордовии — 7,5%, наименьшая — в Чувашии (-0,9%). В целом по ПФО этот показатель составляет 4,2%, а по России — 5,9%.

Наибольшая доля оценивающих состояние здоровья как «хорошее» среди регионов Приволжского федерального округа также в Мордовии — 48,7%, а наименьшая — в Марий Эл (27,7%). В целом в ПФО таких жителей 41,1%, а в стране — 42,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как «удовлетворительное» состояние своего здоровье в ПФО чаще всего оценивали жители Чувашии (58,2%), Кировской области (56,3%) и Марий Эл (55,8%). Наибольшая доля назвавших его «очень плохим» в Кировской области (1,9%), в Пензенской области (1,7%), в Нижегородской области (1,1%) и в Башкирии (1%).

Выборочное наблюдение состояние здоровья населения в 2022 году проводилось во всех регионах России с охватом 60 тысяч домохозяйств. Оно не затронуло лиц, долговременно находящихся в больницах, домах-интернатах, монастырях, религиозных общинах и прочих иных жилых помещениях.

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Татьяна Демина