«Всю бригаду ставить — только на один дом»: подрядчики в Казани объяснили недостаточную уборку снега — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Мэрия Казани и подрядчики объясняют недостаточную уборку снега и гололед нехваткой рабочей силы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сотрудники подрядных организаций утверждают, что не успевают бороться с гололедом. Поскольку техника не справляется, приходится работать вручную:

— Минусовые [температуры] идут, и потом — плюс три. Дождь, образуется корка льда. Корку льда только получается убирать или ковшом экскаватора, или уже всю бригаду сюда ставить и чистить — только на один дом, — рассказал представитель компании-подрядчика Денис Салахов.

Как рассказал заместитель директора УК «Уютный дом» Рустем Садретдинов, выпавший снег необходимо убрать в течение трех часов, но это делать не успевают:

— Очень много снега выпало, во-первых. Во-вторых, машины мешают. Самая большая проблема уже — это отсутствие людей.

В Комитете внешнего благоустройства тоже сетуют на капризы погоды и нехватку рабочих рук. Там отмечают — укомплектованность предприятий не достигает необходимых двух смен, она составляет около полутора смен.

— Проблемы, если связаны с дворниками, жители же от этого страдать не должны. Мы все платим за жилищные услуги и поэтому все должно быть сделано, — считает исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

Из-за снежной каши и гололеда с начала года за медпомощью обратились 579 татарстанцев, у каждого второго — перелом. Ежедневно пополняются новыми жалобами система «Народный контроль» — за последнюю неделю поступило более 1 тысячи обращений. Чаще падают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Лаишевском и Спасском районах.

Начался последний месяц зимы, но до сих пор не ликвидированы последствия декабрьских снегопадов. За некачественную уборку в Казани оштрафовали 542 компании, однако жалоб в «Народный контроль» только за последнюю неделю в два раза больше.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил руководителям городов и районов республики усилить работы по зимнему содержанию пешеходных зон.



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Маргарита Головатенко