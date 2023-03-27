Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии России. Он отметил эффективность работы Росгвардии и поблагодарил ее бойцов и сотрудников за профессионализм, ответственность и доблесть.



— Особые слова благодарности и признательности хочу сказать сегодня в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии, — подчеркнул президент.

В числе ключевых задач Росгвардии — борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых, стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия, добавил глава государства.

— Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются «честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу нашему».



— Хочу пожелать вам, всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов, — пожелал президент.

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Илина Хакимова