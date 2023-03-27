За год в России количество ложных сообщений о террористических актах выросло в восемь раз

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2022 году количество ложных сообщений о террористических атаках в России выросло в восемь раз, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире канала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».



— Наши сотрудники занимаются и розыском, и установлением тех, кто это делает, плюс локализуют возможные угрозы. Пресекаем распространение заведомо ложных сообщений, заведомо, я подчеркиваю, и фактов дискредитации наших Вооруженных сил, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последнее время по всей России, в частности по Татарстану, увеличились случаи ложных объявлений о воздушной тревоге. Только за февраль 2023 года фейковая информация в эфире радиостанций и телеканалов появлялась дважды.

Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов объяснил жителям республики, как понять, что сообщение о воздушной тревоге настоящее, а не ложное. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова