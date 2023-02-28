Татарстанцам объяснили, как отличить реальное сообщение о воздушной тревоге от ложного

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов объяснил жителям республики, как понять, что сообщение о воздушной тревоге настоящее, а не ложное. Фейковая информация в эфире радиостанций и телеканалов в феврале появлялась дважды.



— Пользоваться официальными источниками, официально нашими признанными телекомпаниями, это в том числе ТНВ, «Россия 1», «Россия 24» и радиостанция «Маяк» элементарно, которые, обращаю еще раз внимание, не были подвержены так называемому несанкционированному доступу. Соответственно, нужно всегда пользоваться официальными источниками. Они известны, — объяснил Радик Гисмятов, отвечая на вопрос «Реального времени».

Он посоветовал перепроверять несколько источников, в том числе по возможности включить телевидение. Также следует проверить информацию на официальном сайте МЧС России и органов государственной власти регионов и страны.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в Казани и других городах России 22 февраля в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, который оказался результатом хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций. Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе.

Аналогичная ситуация произошла и 28 февраля. Вещание некоторых каналов прервали сообщением о воздушной тревоге и необходимости немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетного удара. МЧС России заявили, что информация ложная и не соответствует действительности.

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Татьяна Демина