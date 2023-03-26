УНИКС проиграл «Зениту» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: пресс-служба УНИКСа

В заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС уступил питерскому «Зениту».

Встреча завершилась со счетом 83:78 (18:22, 23:19, 22:14, 20:23) в пользу петербуржцев.

Фото: пресс-служба УНИКСа

Однако результат матча никак не повлиял на положение команд в таблице: УНИКС вышел в плей-офф со второй строчки, а «Зенит» завершил регулярку на 3-м месте.

В пятницу стало известно, что УНИКС и Иван Лазарев вновь подписали контракт. Соглашение с 32-летним центровым рассчитано до конца сезона.

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Илина Хакимова