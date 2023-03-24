В казанский УНИКС вернулся Иван Лазарев

Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС и Иван Лазарев вновь подписали контракт. Соглашение с 32-летним центровым рассчитано до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба УНИКСа, в составе дебютанта лиги баскетболист провел 22 матча в регулярном чемпионате-2022/23, половину из которых — в стартовом составе. Средние показатели игрока: 5,1 очка и 3,1 подбора за 11:50 минуты на паркете.

За свою карьеру Иван Лазарев играл за московский ЦСКА, питерский «Зенит», пермскую «Парму», столичных МБА, «Динамо», «Руны», люберецкий «Триумф», а также за БК «Рязань».

Напомним, Иван Лазарев уже выступал за УНИКС. Он покинул казанский клуб летом 2022 года, перейдя в «Самару».

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Татьяна Демина