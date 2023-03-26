Минздрав определил болезни, с которыми могут отказать в соцуслугах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Временно отказать в предоставлении социальных услуг на дому, в полустационарной и в стационарной форме смогут россиянам с туберкулезом, некоторыми затяжными психическими расстройствами и тяжелыми заболеваниями кожи. Это следует из проекта приказа Минздрава на портале проектов нормативных правовых актов.



Так, отказать в соцобслуживании на дому смогут при наличии таких заболеваний, как:

— туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением;

— хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;

— острые инфекционные заболевания или хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии.

В число противопоказаний для оказания соцуслуг в стационаре или полустационаре, кроме вышеперечисленных пунктов, вошли также:

— лепра;

— злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;

— эпилепсия с частыми припадками;

— гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;

— тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;

— пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;

— заболевания, осложненные гангреной конечности;

— трахеостома, пожизненная нефростома.

Закон, по которому соцработники могут отказать обслуживать подопечного на дому или в стационарной (полустационарной) форме, если у него диагностируют опасное заразное заболевание, вступил в силу 20 марта, сообщили в «Парламентской газете».

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Илина Хакимова