Минздрав определил болезни, с которыми могут отказать в соцуслугах
Временно отказать в предоставлении социальных услуг на дому, в полустационарной и в стационарной форме смогут россиянам с туберкулезом, некоторыми затяжными психическими расстройствами и тяжелыми заболеваниями кожи. Это следует из проекта приказа Минздрава на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, отказать в соцобслуживании на дому смогут при наличии таких заболеваний, как:
- — туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением;
- — хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;
- — острые инфекционные заболевания или хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии.
В число противопоказаний для оказания соцуслуг в стационаре или полустационаре, кроме вышеперечисленных пунктов, вошли также:
- — лепра;
- — злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;
- — эпилепсия с частыми припадками;
- — гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;
- — тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;
- — пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;
- — заболевания, осложненные гангреной конечности;
- — трахеостома, пожизненная нефростома.
Закон, по которому соцработники могут отказать обслуживать подопечного на дому или в стационарной (полустационарной) форме, если у него диагностируют опасное заразное заболевание, вступил в силу 20 марта, сообщили в «Парламентской газете».
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