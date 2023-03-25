NYT объяснила, почему Запад не спешит конфисковывать российские активы

Несмотря на то, что на Западе много сторонников конфискации замороженных российских активов, ряд высокопоставленных чиновников США высказываются против этой инициативы. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным американской газеты, существуют опасения, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства.

Например, глава Минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники считают, что из-за ареста российских счетов многие страны перестанут верить в доллар. Кроме того, другие государства станут менее охотно хранить деньги в банках США или делать инвестиции, боясь конфискации.

Фото: commons.wikimedia.org

Еще такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях, более высокому риску экспроприации в будущем.

В начале марта швейцарские банки начали жаловаться на отток китайских клиентов из-за антироссийских санкций. Инвесторы опасаются, что их деньги подпадут под санкции, как это произошло с российскими активами.

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Айрат Назипов