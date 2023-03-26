Правительство России утвердило особенности медико-социальной экспертизы в новых регионах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах страны до 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, документы и сведения, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, предоставляются медорганизациями в учреждения, где проводится процедура, на бумажном носителе до 1 января 2026 года или до технической готовности передавать их в электронном виде.

Если возможность реализовать программу дополнительного обследования в медорганизациях отсутствует, то решение о признании гражданина инвалидом или решение об отказе принимается медико-социальной экспертизой на основании имеющихся данных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе сообщалось, что Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий законопроект подготовило правительство.



Участникам свободной экономической зоны положены преференции:

освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части — по решению субъектов, и налога на имущество;

освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;

пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%;

процедуры свободной таможенной зоны.

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Максим Кокунин