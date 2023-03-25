В Набережных Челнах суд лишил свободы жителя Ижевска за поддельные права

Набережночелнинский городской суд огласил приговор 21-летнему водителю из Ижевска. На молодого человека возбудили уголовное дело за поддельные права, сообщает chelny-biz.ru.

По версии следствия, парень заказал «липовый» документ по интернету еще в начале июля 2019 года. Ижевчанин, которого ранее уже лишали водительских прав, заказал их на чужое имя.

В сентябре 2020 года его остановили сотрудники полиции на посту Тула-1. Он предъявил им поддельный документ. Позднее экспертиза этот факт подтвердила.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину он признал полностью. Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

В октябре прошлого года в Татарстане поймали водителя из Башкортостана с поддельными номерами. Инспекторы выяснили, что на автомобиле 43-летнего водителя были установлены подложные регистрационные знаки, при проверке документов.

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Айрат Назипов