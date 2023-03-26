Исследование: 31% россиян делят семейные траты пополам

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Согласно результатам исследования сервиса «Сравни», в большинстве российских семей мужчина и женщина делят расходы поровну, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасного пола.

Так, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев именно мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Кроме того, треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей.

Вместе с этим аналитики выяснили у респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Более 60% сообщили, что отказываются от таких трат вовсе, 25% оформляют банковские кредиты, а еще 10% занимают деньги у друзей.

При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. Также 46% респондентов считают, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ. По ее словам, такое решение поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. Цены на «коммуналку» постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи, подчеркнула она.

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Максим Кокунин