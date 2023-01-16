В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Маткапитал предлагают разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

По задумке инициатора, такое решение поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. По ее словам, цены на «коммуналку» постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи.

Как отметила Яна Лантратова, в основном сегодня средства маткапитала граждане тратят на покупку жилья, но не для всех семей это актуально.

— Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает, — пояснила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В свою очередь, в кабмине РФ подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».

На прошлой неделе, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду России разрешить гражданам оплачивать аренду жилья из средств материального капитала. В Госдуме уже высказались на счет этой идеи.

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Айрат Назипов