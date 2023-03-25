Эксперт: бессонница возникает при сбое в синтезе мелатонина

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала RT, с чем связано появление бессонницы и как при ее появлении чувствовать себя бодрым.

Эксперт отметила, что организм человека живет по биологическим часам — в соответствии с циркадными ритмами.

— В темное время суток переходит в режим отдыха, в светлое — в режим активности. Этими циклами управляют гормоны, и главный из них мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в головном мозге, — сказала она.

По ее словам, бессонница появляется, если происходит сбой в синтезе мелатонина. Как отметила Демьяновская, по данным ее лаборатории, у 72% людей, сдавших анализ на мелатонин, уровень гормона сна понижен.

— Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днем. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7—8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов, — рассказала специалист.

Врач рассказала, что спать необходимо исключительно в темном помещении, ведь при свете начинает вырабатываться мелатонин. При этом желательно выключить свет, телевизор и другие устройства.

— Чай и кофе тоже могут подавлять выработку мелатонина, поэтому их стоит пить в первой половине дня. За пару часов до сна желательно не есть тяжелой и жирной пищи, чтобы организм вместо полноценного отдыха не тратил энергию на пищеварение, — рекомендовала она.

Фото: pxhere.com

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Максим Кокунин