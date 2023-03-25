Торнадо на юге США унес жизнь 21 человека

По меньшей мере 21 человек погиб в результате торнадо в американском штате Миссисипи. Об этом пишет RT со ссылкой на CNN.

В ряде округов идут поисково-спасательные работы. В штате активизирована медицинская поддержка и привлечено больше машин скорой помощи и других средств экстренной помощи для пострадавших.

Сейчас в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов.

Фото: pixabay.com

В 2021 году в результате торнадо в штате Кентукки погибли около 100 человек. Больше всего пострадал город Мэйфилд на западе штата. Там была разрушена свечная фабрика.

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Айрат Назипов