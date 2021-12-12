В результате торнадо в штате Кентукки погибли не меньше 100 человек

В штате Кетукки больше 100 человек погибли в результате торнадо. Об этом сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

«Нам иногда приходилось переползать по жертвам, чтобы добраться до живых», — рассказал начальник пожарной охраны Мэйфилда Джереми Крисон.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидаций последствий стихии развернуты подразделения Национальной гвардии.

Сильнейший в истории штата торнадо прошел 10 декабря. Больше всего пострадал город Мэйфилд на западе штата, там разрушена свечная фабрика. Из 110 сотрудников удалось спасти только 40. Также разрушен дом престарелых и распределительный центр Amazon.



Ольга Шагиева