В результате торнадо в штате Кентукки погибли не меньше 100 человек
В штате Кетукки больше 100 человек погибли в результате торнадо. Об этом сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.
«Нам иногда приходилось переползать по жертвам, чтобы добраться до живых», — рассказал начальник пожарной охраны Мэйфилда Джереми Крисон.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидаций последствий стихии развернуты подразделения Национальной гвардии.
Сильнейший в истории штата торнадо прошел 10 декабря. Больше всего пострадал город Мэйфилд на западе штата, там разрушена свечная фабрика. Из 110 сотрудников удалось спасти только 40. Также разрушен дом престарелых и распределительный центр Amazon.
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