На выборочный капремонт зданий двух районных судов Татарстана выделят больше 15 млн рублей
Управление судебного департамента в Татарстане выделит на выборочный капитальный ремонт двух районных судов 15,1 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», речь идет о зданиях Мамадышского и Спасского районных судов.
На Мамадышский райсуд заказчик выделит 13,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен заменить подоконные доски, демонтировать дверные коробки, разобрать кровлю и так далее. Причем уложиться он должен в 80-дневный срок с момента подписания контракта.
А вот на ремонт Спасского райсуда заказчик даст только месяц. За 1,3 млн рублей рабочие должны оштукатурить откосы внутри здания, заменить решетки и двери, установить светильники и т.д.
В сентябре прошлого года выборочный капремонт здания Вахитовского райсуда Казани оценили в 1,2 млн рублей. Работы необходимо было выполнить за 60 дней с момента подписания контракта.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым