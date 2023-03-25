На выборочный капремонт зданий двух районных судов Татарстана выделят больше 15 млн рублей

Фото: google maps (скриншот)

Управление судебного департамента в Татарстане выделит на выборочный капитальный ремонт двух районных судов 15,1 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», речь идет о зданиях Мамадышского и Спасского районных судов.

На Мамадышский райсуд заказчик выделит 13,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен заменить подоконные доски, демонтировать дверные коробки, разобрать кровлю и так далее. Причем уложиться он должен в 80-дневный срок с момента подписания контракта.

А вот на ремонт Спасского райсуда заказчик даст только месяц. За 1,3 млн рублей рабочие должны оштукатурить откосы внутри здания, заменить решетки и двери, установить светильники и т.д.

Фото: google maps (скриншот)

В сентябре прошлого года выборочный капремонт здания Вахитовского райсуда Казани оценили в 1,2 млн рублей. Работы необходимо было выполнить за 60 дней с момента подписания контракта.

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Айрат Назипов