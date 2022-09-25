Выборочный капремонт здания Вахитовского райсуда Казани оценили в 1,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В здании Вахитовского районного суда Казани проведут выборочный капитальный ремонт. На эти цели из федерального бюджета готовы направить 1,2 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».



В документах среди локаций для работ указаны коридор, общий зал, холл, туалет, зал судебного заседания, канцелярия. Работы необходимо выполнить за 60 дней с момента подписания контракта.



Заказчик — управление судебного департамента в Татарстане. Средства выделяются на текущий год. Подать заявку можно до 13 октября, подрядчика определят на следующий день, 14 октября.

Фото: Максим Платонов

В КНИТУ-КАИ проведут выборочный ремонт военной кафедры, расположенной в здании по ул. Большая Красная, 55. Потратят на эти цели 5,238 миллиона рублей. Работы требуется выполнить в течение 40 дней с момента заключения контракта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко