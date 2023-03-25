Дмитрий Медведев призвал запретить иноагентам получать доход в России

Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России, — цитирует его «РИА Новости».

В противном случае это будет «аморально, и недопустимо», подчеркнул Медведев.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В январе в Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов. Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов в письме указал, что в стране продолжают находиться медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за деньги «позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам».



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Айрат Назипов