Зинэтула Билялетдинов: «Не знаю, готовы мы были или не готовы»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал пятый матч с «Адмиралом» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. Его слова приводит корреспондент «Реального времени».

— Игра была интересная, мы предполагали, что соперник очень агрессивно начнет первый период. Не знаю, готовы мы были или не готовы, во всяком случае, не сыграли так, как должны были. Неплохой был второй период, и в третьем, конечно, было создано достаточно моментов чтобы выиграть этот матч, но не забили. Готовимся дальше, — сказал наставник.

Как отметил тренер, никакой паники в команде нет. Игроки готовятся к шестому матчу. Также Билялетдинов обещал подумать над изменением состава на следующую игру.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» на своем льду. Пятый матч в рамках плей-офф КХЛ закончился победой гостей со счетом 1:2.

Счет в серии: 3-2. Команды снова отправятся во Владивосток. Шестая игра пройдет 26 марта. Начало поединка в 10:00.



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Айрат Назипов