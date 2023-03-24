Казанский «Ак Барс» уступил «Адмиралу» в домашнем матче — счет в серии: 3-2
Казанский «Ак Барс» не сумел переиграть «Адмирал» на своем льду. Пятый матч в рамках плей-офф КХЛ закончился победой гостей со счетом 1:2.
Обе шайбы хоккеисты «Адмирала» забросили ближе к концу второго периода. Сначала на 35-й минуте гол забил Даниил Гутик, а спустя 2 минуты его одноклубник Николай Чебыкин удвоил преимущество дальневосточной команды.
«Барсы» отыграли одну шайбу в третьем периоде. Александр Радулов реализовал большинство. Больше заброшенных шайб зрители не увидели.
Счет в серии: 3-2. Команды снова отправятся во Владивосток. Шестой матч пройдет 26 марта. Начало игры в 10:00.
В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли в овертайме.
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