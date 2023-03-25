Минздрав РФ: в России от внезапной смерти умирает 1% мужчин, а не 81%

В Минздраве России опровергли заявление директора НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина о том, что 81% мужчин умирают внезапно.

В ведомстве заявили, что этот показатель составляет меньше 1%.

Ранее в СМИ появилось заявлении Аполохина о том, что больше половины — 52% — мужчин в России не доживают до 65 лет, а 81% в этой группе мужчин умирают внезапно.



— Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%, — приводит «РИА Новости» слова Минздрава РФ.

Там добавили, что первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Смерть от этих причин не может быть внезапной.

Фото: pikist.com

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Татарстане при рождении по итогам 2021 года составила 66,5 года — это на год больше, чем в среднем по России. Но, стоит отметить, меньше, чем средняя продолжительность жизни жителей Татарстана — она составляла 71,3 года.

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Илина Хакимова