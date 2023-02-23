Мужчины в Татарстане: зарабатывают выше среднего, женятся до 34 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в России отмечается День защитника Отчества, который считается мужским днем. Как выяснило «Реальное время» на основе данных Татарстанстата, только в одном районе республики мужчин больше, чем женщин. При этом мальчиков рождается больше, чем девочек. Детали — в материале издания.



Зарплата татарстанских мужчин выше средней по Татарстану

Всего, по данным Всероссийской переписи населения, в республике постоянно проживает 1,868 миллиона мужчин — 46,69% от общей численности населения. Женщин на 265,1 тысячи больше — их в Татарстане 2,134 миллиона. Они преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин. В двух крупнейших городах — Казани и Набережных Челнах — также преобладают женщины. Так, в столице Татарстана 716,3 тысячи женщины и 592,3 тысячи мужчин.

Единственный район, где мужской пол чуть перевешивает — Тукаевский. Тут проживают 23 514 мужчин и 23 246 женщин.

Фото: tatstat.gks.ru

Согласно материалам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в экономике заняты 1,021 миллиона татарстанских мужчин — это около 55% от общего числа. Средняя зарплата представителей сильного пола за октябрь 2021 года, согласно данным, которые приводит Татарстанстат, составила 55 535 рублей. Это на 11 с лишним тысяч больше среднего заработка всех жителей республики в том месяце — 44 474 рубля.

Несмотря на то, что мужчин в Татарстане меньше, чем женщин, они рождаются чаще — за 2021 год в республике появились на свет 21 133 мальчика. Это 51,62% от общего числа детей, рожденных в позапрошлогоднем году — 40 936 детей.

Мужчины в Татарстане живут дольше, чем в среднем по России

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении по итогам 2021 года составила 66,5 года — это на год больше, чем в среднем по России. Но, стоит отметить, меньше, чем средняя продолжительность жизни жителей Татарстана — она составляла 71,3 года.

Что касается среднего возраста, то он составляет 37 лет. Причем в городской местности проживают более молодые мужчины, нежели в сельской — 36 против 40 лет. Средний возраст женщин в Татарстане, отметим, составляет 42 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот женятся чаще всего мужчины от 25 до 34 лет — это 52,1% от общего количества. Еще 25,7% вступают в брак после 35 лет. Реже всего решаются на официальную регистрацию отношений молодые люди от 18 до 24 лет — 22,2%.

Женщин с высшим образованием в Татарстане больше, чем мужчин

Также стоит отметить, что мужчин с высшим образованием в Татарстане меньше, чем женщин — 331 801 и 501 941 соответственно. Наибольшая доля женщин с высшим образованием в возрастной категории от 30 до 34 лет — 86 079. Это 17,1% от общего числа жительниц Татарстана с дипломом вуза.

Аналогичным образом обстоит ситуация и среди мужчин — наибольшая доля с высшим образованием приходится на 30—34-летних. В этой возрастной категории о дипломе, полученном в вузе, сообщили 60 962 мужчины, или 18,37% от всех мужчин Татарстана, учившихся в университете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

И среди женщин, и среди мужчин Татарстана наименьшая доля лиц с высшим образованием в возрастной категории от 65 до 69 лет. Это 20 387 и 13 361 человек соответственно.

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Дарья Пинегина