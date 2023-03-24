МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск известного политолога Аббаса Галлямова*. Сведения опубликованы в базе розыска МВД РФ.

— Галлямов* Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК, — сказано в тексте.

Галлямов* был спичрайтером премьер-министра России Владимира Путина в 2008—2010 годах. Также занимал должность заместителя руководителя администрации главы Башкирии с 2010 по 2014 год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Политолог был включен в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Минюст России считает, что он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Сейчас он проживает за пределами страны.



*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов