В Татарстане лишенный прав водитель прокатил гаишника на капоте при задержании

Сегодня под Казанью после погони задержали ранее судимого водителя без прав. Он не подчинился требованию предъявить документы, тронулся с места и провез инспектора ГИБДД на капоте 7 метров, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



Инцидент имел место в Высокогорском районе республики.

После задержания выяснилась причина бегства — за руль Киа Рио мужчина сел, будучи лишенным права управлять авто. Также установлено — ранее он уже был судим за применение насилия к представителю власти и нарушение правил безопасности дорожного движения.

По факту оказания сопротивления полицейским проводится проверка, материалы которой будут направлены в Следком.