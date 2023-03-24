В Татарстане заподозрили в неуплате налогов на 18 млн рублей директора «Квадро-Тойс»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану вместе с коллегами из республиканского УФНС выявили уклонение от уплаты налогов руководством ООО на сумму более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Полицейские установили, что директор ООО путем внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2018—2020 гг. заведомо ложных сведений по фиктивным взаимоотношениям с организациями умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль организаций на общую сумму более 18 млн рублей, — рассказали в МВД.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, речь идет о 37-летнем руководителе ООО «Квадро-Тойс». Его подозревают по по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Фото: realnoevremya.ru

Два дня назад в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего директора и учредителя ООО СТК «Астория». Его тоже подозревают по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).



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Айрат Назипов