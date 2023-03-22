Директора татарстанской фирмы заподозрили в неуплате 24 млн налогов

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего директора и учредителя ООО СТК «Астория». Его подозревают по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

— По версии следствия, в 2018—2021 годах подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 4 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 24 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В СК отметили, что выявить преступление им удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне против 22-летнего директора и учредителя ООО возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как стало известно «Реальному времени», речь идет об одной из казанских фирм.

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Айрат Назипов