Сегодня в Казани ожидается до +10 градусов

В субботу, 25 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +8 до +10 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +7 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики прогнозируют в республике утром и днем дождь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится очень теплая погода. Днем ожидается от +10 до +15 градусов и дождь.



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Татьяна Демина