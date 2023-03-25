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Сегодня в Казани ожидается до +10 градусов

06:30, 25.03.2023
Сегодня в Казани ожидается до +10 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 25 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +8 до +10 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +7 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики прогнозируют в республике утром и днем дождь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится очень теплая погода. Днем ожидается от +10 до +15 градусов и дождь.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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