Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам в Госсовет Татарстана
28 мая 2023 года в Набережных Челнах состоятся дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20.
АО «Телерадиокомпания «Новый Век» объявляет о готовности размещать агитационные материалы в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам.
Прайс-листы телеканала «Телевидение «Татарстан — Новый Век» и радиопрограммы «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».ТехнологииМедиа
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