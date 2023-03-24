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Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам в Госсовет Татарстана

11:39, 24.03.2023

28 мая 2023 года в Набережных Челнах состоятся дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20.

АО «Телерадиокомпания «Новый Век» объявляет о готовности размещать агитационные материалы в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам.

Прайс-листы телеканала «Телевидение «Татарстан — Новый Век» и радиопрограммы «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».

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