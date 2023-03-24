Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров
Жители Казани пополнили банк крови в республике на 58 литров, сообщает пресс-служба Республиканского центра крови МЗ РТ.
Донорами стали 129 жителей. Всего в весенней акции приняли участие 146 человек. Для добровольцев подготовили памятные сувениры.
В феврале казанцы пополнили республиканский банк крови на 40 литров.
На новогодней донорской акции казанцы также пополнили республиканский банк крови на 58 литров. К благотворительному мероприятию присоединились 140 человек, 129 из них стали донорами.
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