Новости общества

14:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров

10:56, 24.03.2023
Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани пополнили банк крови в республике на 58 литров, сообщает пресс-служба Республиканского центра крови МЗ РТ.

Донорами стали 129 жителей. Всего в весенней акции приняли участие 146 человек. Для добровольцев подготовили памятные сувениры.

В феврале казанцы пополнили республиканский банк крови на 40 литров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На новогодней донорской акции казанцы также пополнили республиканский банк крови на 58 литров. К благотворительному мероприятию присоединились 140 человек, 129 из них стали донорами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также