В Татарстане впервые с начала года подешевели все овощи из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Впервые с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали снижение средних цены на все пять овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевели картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, репчатый лук и столовая свекла.



Заметнее всего с 6 по 13 марта в республике снизился средний ценник на картофель — на 3%. Он составил 30,79 рубля за один килограмм.

Репчатый лук за неделю подешевел на 1,71%, до 48,71 руб./кг, а капуста — на 1,05%, до 20,67 руб./кг. Минимально снизились средние цены столовой свеклы — на 0,91%, до 33,33 руб./кг — и моркови — на 0,52%, до 37,44 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала года «борщевой набор» в республике дорожал. Как подсчитало «Реальное время», с 9 января по 6 марта средняя цена увеличилась почти на треть.

При этом в отдельные недели фиксировали снижение ценника на один из продуктов. Например, с 27 февраля по 6 марта подешевел картофель, а с 13 по 20 февраля — капуста.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина