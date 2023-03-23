Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Фото: rfs.ru/Михаил Шалаев

Сборная России по футболу не смогла одолеть Иран в контрольном матче. Игра, проходившая в Тегеране, закончилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет в матче открыл Антон Миранчук. На 28-й минуте футболист реализовал пенальти, который назначили за фол на Антоне Зиньковским.

Хозяева отыгрались во второй половине встречи. Иранцы также реализовали пенальти. Гол на 47-й минуте встречи забил Мехди Тареми.

Фото: rfs.ru/Михаил Шалаев

Следующий товарищеский матч российская сборная проведет против Ирака. Игра пройдет в воскресенье, 26 марта, на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00.

13 марта сообщалось, что сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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Айрат Назипов