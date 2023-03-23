Новости спорта

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

22:05, 23.03.2023 3
Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче
Фото: rfs.ru/Михаил Шалаев

Сборная России по футболу не смогла одолеть Иран в контрольном матче. Игра, проходившая в Тегеране, закончилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет в матче открыл Антон Миранчук. На 28-й минуте футболист реализовал пенальти, который назначили за фол на Антоне Зиньковским.

Хозяева отыгрались во второй половине встречи. Иранцы также реализовали пенальти. Гол на 47-й минуте встречи забил Мехди Тареми.

Фото: rfs.ru/Михаил Шалаев

Следующий товарищеский матч российская сборная проведет против Ирака. Игра пройдет в воскресенье, 26 марта, на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00.

13 марта сообщалось, что сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортФутбол

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    Сборная самовлюбленных нарциссов.
    Половина игроков в 1 тайме обозначала свое присутствие на поле ходьбой запрокинув голову назад.
    Вторая половина игроков весь 2 тайм откидывала мяч назад своему вратарю, чтобы удержать шаткий ничейный счет матча.
    Какой Чемпионат Мира? Какой Чемпионат Европы?
    С такой игрой только во второсортных турнирах Азии можно ничейки катать.
    Ответить
    Анонимно 25 мар
    Какой самовлюбленный нарцисс тренеришка в бигудях, такая и его аморфная команда тик-токеров в красно-белых труселях с рюшечками
    Ответить
    Анонимно 25 мар
    Гнать надо взашей этого понтореза, эстонского Марлоно Брандо ростовского разлива, позорит, понимаешь, страну
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также