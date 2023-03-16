Татарстанские экологи заподозрили сотрудников молочного комбината из Чувашии в загрязнении реки

В Кайбицком районе Татарстана выявили незаконный сброс сточных вод в реку Кубня. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

— В ходе обследования территории экологи выявили факт сброса неочищенных сточных вод на почву и с последующим попаданием в р. Вырасилка, которая впадает в р. Кубня. Также сотрудниками лаборатории произведен инструментальный отбор проб воды на определение превышений предельно-допустимых концентраций, — рассказали в министерстве.

Экологи подозревают, что источником загрязнения мог стать Комсомольский молочный комбинат, который расположен в пгт. Комсомольское (Чувашия).

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

Материалы были направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Напомним, 11 марта в деревне Чершелы Тукаевского района Татарстана произошел незаконный сброс жидких отходов на сельскохозяйственные поля. Загрязнение почвы произошло в результате разгерметизации трубы, с помощью которой ООО «Камский бекон» перекачивал жидкие отходы животноводства. В тот же день сотрудники предприятия «Камский бекон» локализовали разлив с помощью обваловки. Было установлено, что жидкость в реку Буклы не попадает.

Позже стало известно, что сотрудники предприятия нарушили целостность обваловки. В районе сброса загрязненных сточных вод в реку Буклы был проведен отбор проб сточной воды и природной воды реки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов